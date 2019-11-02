Минздрав изменил суточную норму потребления соли
Минздрав рекомендует ежедневно употреблять не более пяти граммов йодированной соли.
Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале рассказал, что ведомство изменило рекомендованную норму ежедневного потребления соли. Новая норма употребления соли взрослым человеком составляет пять граммов в сутки. Именно таких рекомендаций придерживается Всемирная организация здравоохранения. При этом Салагай отметил, что Минздрав рекомендует россиянам употреблять в пищу йодированную соль, это поможет снизить уровень заболеваемости тяжелыми болезнями, которые связаны с недостаточным количеством йода в организме, пишет РИА Новости.
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в колбасе соль в мясе соль в консервах соль и в других продуктах тоже соль ..в первых блюдах в кафе соль ..во вторых и закусках тоже соль супчик дома сварил или салатик дома сделал тоже посолил ...в общем *** высчитаешь сколько соли ты/я в день употребил..вывод..бред это сивой кобылы а не рекомендации Здравоохранения...или надо быть Президентом .за питанием которого следят специально обученные минздравом люди