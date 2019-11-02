В Москве ожидается аномально теплая погода

В Московский регион, также, как и во всю Центральную область России придет слишком теплая погода, которая будет превышать климатическую норму для ноября.

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, об аномальных погодных условиях, которые ожидают синоптики во всем Центре России. Согласно прогнозам, в регион придет аномально теплая погода. Этому будет способствовать поток субтропического тепла. При этом дневная температура воздуха в регионе прогреется до 8-13 градусов тепла, что же касается ночных температур, предполагается, что они составит порядка 3-8 градусов тепла. Тишковец подчеркнул, что в регионе не будет характерных для ноября минусовых температур даже в ночные часы. Также, синоптики ожидают, что все это время в регионе будут идти дожди, передает ТВ Звезда.