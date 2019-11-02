"Нафтогаз" заявил о "серьезном аргументе" в переговорах с Россией

Украинская сторона заявила, что найден "серьезный аргумент" для того, чтобы оказать влияния на Россию во время трехсторонних переговоров по транзиту газа через территорию Украины.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook сообщил о том, что найден "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа, который может оказать существенное влияние на российскую сторону и принесет определенные выгоды Украине. По его словам таким аргументом станет принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление Коболева сообщив, что разъединение "Нафтогаза" и украинской ГТС " не является аргументом Украины и никак не может оказать влияния на Россию. Ведь российская сторона ранее предлагала рассмотреть такой вариант как один из способов формирования транзита, по крайней мере до тех пор пока не будут введены в эксплуатацию российские газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Такая форма взаимодействия предполагает специальный порядок формирования транзита, при котором стороны могут не заключать соглашения на длительный срок, пишет РИА Новости.