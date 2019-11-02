При взрыве на танкере в Находке погибли три члена экипажа

Водолазное судно "Ростов Великий" продолжает поиски тела третьего члена экипажа. Тела двух других членов команды танкера обнаружены.

Ранним утром 2 ноября на танкере "Залив Америка" в Находке, принадлежащим компании "Наяда", произошел взрыв. По информации, которую удалось получить от Федерального агентства морского и речного транспорта во время взрыва погибли три члена команды танкера. В настоящее время ведутся поиски тела третьего утонувшего члена экипажа, тела двух других человек найдены. Официальный представитель агентства также рассказал о том, в каком состоянии находится сам танкер. По его словам на судне повреждены кабель-трасса и якорные устройства, но герметичность не нарушена и следов нефтепродуктов нет. По данному факту возбуждено уголовное дело, согласно которому во время эксплуатации морского транспорта были допущены нарушения правил безопасности, пишет ТАСС.