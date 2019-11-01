Только четверть российских городов имеют благоприятную среду для жизни

Средний индекс качества городской среды, который рассчитали в Минстрое, составил 163 балла из 360 возможных, и его смогли набрать 23% или 262 российских города.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев представил исследование специалистов Минстроя РФ, которые выяснили качество городской среды в городах России. Так, в исследовании участвовало 1114 городов, которые были протестированы по 36 показателям. Наивысшая оценка, которую могли получить города, составляет 360 баллов, но ни один российский город не смог такое количество баллов набрать.

Первое место исследователи отдали Москве. Столица смогла набрать 276 баллов из 360. Второе место у Санкт-Петербурга, набравшего 238 баллов. Третье место отдано Екатеринбургу с показателем 191 балл. Сразу за ним, набрав по 190 баллов, следуют Казань и Нижний Новгород, а также Красноярск, который смог набрать 189 баллов.