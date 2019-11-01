Кремль прокомментировал заявление Украины о выплатах репараций за Донбасс

Представитель президента России Дмитрий Песков назвал не удачной идею Украины о выплате ей репараций за Донбасс.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что страна не собирается тратить деньги и восстанавливать территории Донбасса, которые в данный момент не находятся под юрисдикцией Украины. По его словам Россия, которая является страной-агрессором должна выплатить Украине репарации за Донбасс и самостоятельно восстановить территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данное заявление. По его словам, не нужно забывать, что Донбасс - это не территория России, а в первую очередь то, кто начал войну на Донбассе. При этом Песков подчеркнул, что Россия готова помочь восстановить территории и выделить денежные средства, но только после того, как будет закончен конфликт на всей территории региона. Также, финансовая помощь будет зависеть и от того, каким образом конфликт на Востоке Украины будет урегулирован, пишет РБК.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала заявление министра Украины о выплате репараций. Политик назвала заявление Криклия "не умным и экстремистским", а также отметила, что, похоже, украинский министр не знает и не понимает значения слова "репарации".