Названа причина отказа двигателя у SSJ-100

После попадания птицы в SSJ-100 произошел отказ левого двигателя самолета

В пресс-службе перевозчика заявили, что причиной отказа двигателя лайнера SSJ-100 авиакомпании «Ямал», который совершил аварийную посадку в аэропорту Тюмени, стала птица. Источник уточнил, что перед тем, как случился помпаж левого двигателя, командир экипажа почувствовал удар. Отмечается, что он принял решение выработать все топливо, чтобы совершить экстренную посадку в тюменском аэропорту.

На борту воздушного судна находилось 86 человек, в том числе и 6 членов экипажа, пострадавших среди них нет. Сейчас СК начал проверку по факту аварийной посадки SSJ-100, пишет «Газета.Ru».