SSJ-100 совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени
01.11.2019 19:20
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SSJ-100 благополучно сел в тюменском аэропорту
В пресс-службе авиакомпании «Ямал» сообщили, что пассажирский лайнер SSJ-100, у которого отказал левый двигатель, благополучно приземлился в аэропорту Тюмени. Эту информацию также подтверждают и авиационные службы. Напомним, что на борту самолета находилось 80 пассажиров и 6 членов экипажа.
Ранее сообщалось, что воздушное судно SSJ-100, которое направлялось из Тюмени в Санкт-Петербург, готовится к совершению экстренной посадки в тюменском аэропорту, пишет RT.
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