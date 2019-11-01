SSJ-100 совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени

SSJ-100 благополучно сел в тюменском аэропорту

В пресс-службе авиакомпании «Ямал» сообщили, что пассажирский лайнер SSJ-100, у которого отказал левый двигатель, благополучно приземлился в аэропорту Тюмени. Эту информацию также подтверждают и авиационные службы. Напомним, что на борту самолета находилось 80 пассажиров и 6 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что воздушное судно SSJ-100, которое направлялось из Тюмени в Санкт-Петербург, готовится к совершению экстренной посадки в тюменском аэропорту, пишет RT.