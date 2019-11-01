Самолет SSJ-100 готовится к аварийной посадке в Тюмени

На борту лайнера находится 86 человек, включая шесть членов экипажа

Сообщается, что у самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" при взлете отказал левый двигатель. Сейчас пилот вырабатывает топливо для совершения аварийной посадки в аэропорту Тюмени, так как воздушное судно не оборудовано системой сброса топлива. Самолет должен был выполнить рейс Тюмень – Санкт-Петербург.

По информации источника, на борту SSJ-100 находится 86 человек, включая членов экипажа. ГУ МЧС по Тюменской области подтвердило, что произошла техническая неисправность, которая привела к отказу одного двигателя, пишет ТАСС.