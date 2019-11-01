Закон об устойчивом Рунете начал действовать в России

Этот закон направлен на обеспечение нормальной работы сети Интернет при возникновении чрезвычайной ситуации

В России начал действовать закон об устойчивой работе Рунета, который будет обеспечивать нормальное функционирование Интернета в случае угрозы из-за рубежа. Соответствующий законопроект был подписан главой государства Владимиром Путиным в мае 2019 года.

Предполагается, что этот закон позволит Роскомнадзору обеспечивать централизованное управление Интернетом, предназначенного для общего пользования при угрозе стабильности функционирования российского сегмента сети при появлении определенных угроз. Также этот документ предусматривает создание инфраструктуры, которая будет обеспечивать контроль за соблюдением об ограничении доступа к противоправной информации. Кроме того будут созданы специальные центры, направленные на обеспечение нормального функционирования Интернета при возникновении чрезвычайных ситуаций, пишет РИА Новости.