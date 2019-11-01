Госдума прокомментировала слова Криклия о выплате репараций за Донбасс

Руслан Бальбек заявил, что у Украины нет никаких шансов взыскать с России репарации

Депутат Государственной думы от Крымского региона Руслан Бальбек ответил на заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о выплате Москвой репараций в пользу Киева после урегулирования конфликта на Донбассе. По словам Бальбека, Криклий перепутал блага государства и чьи-то политические амбиции. Депутат Госдумы добавил, что требовать от России выплатить компенсации за военные убытки неразумно, потому что российская сторона не является стороной конфликта. Также он отметил, что опыт саммитов в «нормандском формате» показал, что усиление противостояния исходит от киевских властей. Бальбек подчеркнул, что у Украины нет никаких перспектив на получение репараций, пишет RT.