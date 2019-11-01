Движение "За права человека" намерено оспорить вердикт Верховного суда о ликвидации

Адвокат организации заявил, что решение суда было незаконным

В пятницу адвокат Сергей Андропов заявил, что движение "За права человека" намеревается обжаловать решение Верховного суда о ликвидации, а также планирует обратиться в ЕСПЧ, так как были нарушены как минимум 11 статей Европейской конвенции. Защитник утверждает, что решение было незаконным, добавив, что суд не принимал во внимание все доводы организации.

Движение "За права человека" было создано в 1997 году с целью становления правового государства и развития гражданского общества в России. В состав организации входило несколько десятков региональных и местных подразделений движения, пишет РИА Новости.