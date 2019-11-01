Движение "За права человека" было ликвидировано

Организация намерена обжаловать это решение и обратиться в ЕСПЧ

1 ноября Верховный суд Российской Федерации принял решение удовлетворить иск Министерства юстиции о прекращении деятельности движения "За права человека". Отмечается, что в оформлении деятельности этой организации были выявлены грубые и неустранимые нарушения, которые послужили поводом для ее ликвидации. Адвокат движения Сергей Андропов заявил, что пока решение не вступило в силу, организация намерена подать апелляцию, после чего планирует обратиться в Европейский суд по правам человека, пишет ТАСС.