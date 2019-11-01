Полковник ФСБ вернет в казну более 6 млрд рублей

Прокуратура требует взыскать с Кирилла Черкалина и его родственников свыше 6 млрд рублей

Полковник Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин признал свою вину и согласился частично удовлетворить исковые требования Генпрокуратуры. Отмечается, что мужчина признался в получении средств "из не предусмотренных законом источников" и выразил готовность вернуть в казну государства более 6 млрд рублей. Также Прокуратура требует изъять у подсудимого жилые дома, квартиры, земельные участки, нежилые помещения, парковочные места, ювелирные украшения, которые принадлежат не только ему, но и его родным и бывшим супругам, так как полковник не смог объяснить появление всех этих активов, однако мужчина с этим не согласен, пишет РИА Новости.