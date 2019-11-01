В 2020 году начнется строительство скоростной магистрали Москва – Казань

Реализация платной скоростной трассы Москва – Казань должна закончится к 2027 году

Вице-премьер Максим Акимов завил, что строительство платной скоростной автомагистрали Москва – Казань должно начаться в следующем году. Об этом он рассказал на брифинге. Подчеркивается, что эта трасса будет идти через Владимир, а также включать в себя обходы Балашихи и Ногинска. Этот участок будет реализован к 2027 году. Акимов уточнил, что на осуществление этого проекта необходимо около 730 млрд рублей. Ожидается, что эта новая автомобильная магистраль, в будущем, станет частью международной транспортной системы в направлении "Европа – Западный Китай", пишет РИА Новости.