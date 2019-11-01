В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима

Синоптики предупредили, что температура в ноябре установится в районе или выше климатической нормы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы. Также он предупредил россиян, что в регионах страны переход на минусовые температуры произойдет только в конце ноября, а наступление зимы ожидается лишь во второй половине декабря, пишет РИА Новости.