Россиян предупредили о четырехдневной рабочей неделе в ноябре

В ноябре россиян ожидает короткая рабочая неделя - 4 дня

В начале ноября российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя, так как празднование Дня народного единства выпадает на понедельник, 4 ноября. Таким образом, жители страны будут отдыхать целых три дня: суббота, воскресенье и понедельник, а следующая рабочая неделя станет самой короткой в 2019 году.

Следующим приятным моментом для российских граждан станут новогодние выходные в 2020 году, которые продлятся с первого по восьмое января. Отмечается, что 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому эти выходные дни будут перенесены на 4 и 5 мая, пишет "Российская газета".



