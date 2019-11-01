Америка решила сменить патроны из-за России

Новые бронежилеты России и Китая побудили армию США к усовершенствованию пуль калибра 5,56 мм

В статье американского журнала Popular Mechanics сообщается, что армия Соединенных Штатов Америки работает над созданием патронов калибра 6,8 мм, которые должны заменить пули калибра 5,56 мм. Их изготовлением будет заниматься одно из трех предприятий – General Dynamics (True Velocity), Textron или Sig Sauer. К такому решению военных Америки побудили новые российские и китайские бронежилеты, так как пули калибра 5,56 мм их не пробивают. В армии считают, что эти патроны сейчас уже устарели, поэтому необходимо провести их модернизацию, чтобы превзойти будущие бронежилеты, пишет «Известия».