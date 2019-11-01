Россия и Китай не планируют создание военного союза

Между Россией и Китаем существуют хорошие взаимоотношения во всех сферах, но военного союза страны заключать не собираются.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай не намерены создавать военный союз. Об этом министр иностранных дел России сообщил во время своего интервью телеканалу "Россия 24". При этом Лавров отметил, что российско-китайские отношения находятся на достаточно высоком и доверительном уровне во многих сферах, включая сферу международных интересов двух стран. Тем не менее, речи о военном союзе не идет, пишет РИА Новости.