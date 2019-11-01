Украина хочет, чтобы Россия заплатила за восстановление Донбасса

Россия обязана выплатить репарации Украине, считает Владислав Криклий

В эфире телеканала "1+1" украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Россия, после урегулирования ситуации на Донбассе, должна выплатить Украине репарации за восстановление этого региона. По его словам, сначала российская сторона должна вернут Киеву Донбасс, а затем возместить причиненные войной убытки, после чего можно будет поднять вопрос о восстановлении этой территории. Однако точную сумму возмещения Криклий не стал называть.

Министр рассказал, что Киев намерен восстанавливать только подконтрольную ему часть этого региона благодаря привлечению инвесторов. Он добавил, что сейчас гораздо важнее наладить связь с украинскими гражданами, которые верят в успех страны. Для этого, по его мнению, необходимо на всей территории страны создавать контрольно-пропускные пункты, включая и границу с Крымом, пишет РИА Новости.