Сбербанк понизил ипотечные ставки

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о снижении банком ставок по ипотечным продуктам.

Во время своей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что в кредитной организации принято решение снизить ставки по ипотечным продуктам. Это решение продиктовано недавним понижением базовой процентной ставки Банком России. По словам Грефа на сегодняшний день ставка ипотеки по субсидированным застройщикам опустилась до 7,3%, ипотечную ставку для молодых семей снизили до 8,8%, а общая базовая ставка опустилась до 9,3% годовых, пишет ТАСС.