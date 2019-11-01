Рубль является лучшей валютой

За последнее время Россия значительно улучшила свои финансовые показатели, что позволило рублю стать одной из лучших валют развивающихся стран.

В немецком издании Focus появилась статья, согласно которой рубль признан лучшей валютой среди стран с развивающейся экономикой. Так, по мнению автора статьи, национальная валюта России смогла преодолеть давление, оказываемое на нее внешними политическими и экономическими факторами, такими как например, санкционные ограничения или снижение стоимости нефтепродуктов.

В настоящее время, как отмечает автор, рубль не подвержен в той степени, как это было раньше, влиянию политических изменений, а также, как отмечает издание, рубль заметно укрепился по отношению к доллару и евро. Поэтому, в работе он назван лучшей валютой среди стран с развивающейся экономикой, пишет Российская газета.