На Украине назвали потери от сокращения транзита российского газа

Нацбанк Украины назвал потери, которые ожидают страну от сокращения транзита российского газа.

Национальный банк Украины опубликовал прогноз экономического роста страны на 2020-2021 гг. Согласно данным специалистов Банка, рост экономики Украины сократится на 0,6% ВВП в 2020 году, а в 2021 году ВВП страны потеряет 0,9% из-за того, что Россия сократит транзит своего газа через газотранспортную систему Украины.

Специалисты Нацбанка прогнозируют, что в 2020 году транзит российского газа упадет до 50 миллиардов кубометров, в 2021 снизится еще больше и составит около 30 миллиардов кубометров в год. Напоминаем, что в настоящее время стоимость транзита российского газа составляет порядка $3 млрд в год, пишет РИА Новости.