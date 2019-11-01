Трамп является лучшим президентом в истории США

Президент Сирии Башар Асад назвал американского лидера Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.

Глава Белого дома Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных штатов в истории. Такую оценку американскому лидеру дал президент Сирии Башар Асад. При этом Асад объяснил свое мнение тем, что Трамп не скрывает своих намерений. Если Америка хочет получить нефть или избавиться от кого-нибудь, то действующий президент США открыто заявляет об этом. Такова, по мнению Асада, реальная политика США, пишет РБК.