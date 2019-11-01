Небензя призвал СБ ООН осудить нападение на российского дипломата в Косово

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал "шокирующим" нападение, которому подвергся российский дипломат в Косово.

Совет безопасности ООН должен решительно осудить действия представителей силовых структур Косова, которые напали на двух членов миссии ООН, одним из которых был российский дипломат Михаил Краснощеков. С таким заявлением выступил на заседании ООН постпред России при организации Василий Небензя. По его словам, у Краснощекова отобрали идентификационную карту сотрудника ООН, водительские права, разбили телефон. При этом продолжается уголовное преследования сотрудников ООН, которые выполняли миссию организации в Косово.

Так, Россия подготовила заявление представителя Совбеза ООН по данному инциденту и просит генерального секретаря распространить его среди членов организации, при этом выражая надежду на согласование документа.

В ООН провели тщательное расследование ситуации, на основании которого спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин требует прекратить уголовное преследование сотрудников миссии. А также наказать силовиков, виновных в инциденте, и предоставить ООН гарантии того, что подобная ситуация больше не повторится, пишет РИА Новости.