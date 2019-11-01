Россияне смогут не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

В Госдуме предложили закрепить право россиян не оплачивать услуги ЖКХ, которые не соответствуют необходимым нормам.

Депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение о том, чтобы разрешить гражданам России не оплачивать услуги ЖКХ, если они не соответствуют заявленному качеству. По его словам, многие россияне жалуются на то, что качество предоставляемых коммунальщиками услуг не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, при этом стоимость услуг является слишком завышенной.

Депутат отметил, что существует утвержденный порядок пересчета стоимости некачественных коммунальных услуг, оказываемых населению, но он слишком запутан и малопонятен для большинства россиян. Поэтому, как считает Власов, права граждан в данном вопросе не соблюдаются. А закрепление за гражданами права не платить за некачественные услуги ЖКХ позволит более качественно защитить права потребителей, пишет РИА Новости.