В 2020 году вырастут тарифы на ЖКХ

Самый высокий индекс повышения тарифов на услуги ЖКХ будет наблюдаться Чечне

Российское правительство утвердило максимальные индексы повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в следующем году. Отмечается, что жителей столицы с 1 июля 2020 года ожидает рост услуг ЖКХ до 5%, Подмосковье – до 4,1%Ю а в Санкт-Петербурге – до 3,8%. Что касается таких регионов России как Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Бурятия, то здесь максимальный индекс определен в пределах 5%-5,4%, в Чечне – 6%. Наиболее низкий показатель повышения тарифов на услуги ЖКХ будет наблюдаться в Ненецком автономном округе, где максимальный индекс составит 2,4%. В остальных субъектах Российской Федерации рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет варьироваться в пределах 3,6%-4,9%, пишет РИА Новости.