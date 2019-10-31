Американец запечатлел в небе над Сан-Диего необычный летающий объект

Над автомагистралью в Сан-Диего парил НЛО.

Nene Angulo запечатлел данные кадры со своего авто, когда ехал по автостраде.

Мужчина неожиданно заметил круглый белый объект, бесцельно парящий в ясном небе.

По мере движения автомобиля, Nene разглядел объект меньшего размера, прикрепленный к нижней части НЛО. По словам водителя, объект был похож на большую космическую станцию.

«Он просто плыл по небу, совсем не двигаясь», – заметил очевидец.

Видеоролик был опубликован на канале The Hidden Underbelly 2.0.

В Сети многие пользователи предположили, что водитель действительно запечатлел НЛО.

Но скептики придерживаются совсем другого мнения. По их словам, водитель снял беспилотную систему слежения за самолетами DARPA, которая должна была пройти испытания в небе как раз на прошлой неделе.

Данные испытания включали датчики, размещенные на двух аэростатах, в то время как оптические датчики были размещены на парящих беспилотниках и верхушках зданий, пишет dailystar.co.uk.