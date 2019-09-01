Дискообразный НЛО был замечен над вулканом Попокатепетль

Неизвестный объект был запечатлен летящим сквозь дым, извергаемый вулканом Попокатепетль в Мексике.

НЛО был зафиксирован веб-камерой, установленной для наблюдения за активностью вулкана. На кадрах хорошо видно как загадочный объект пролетает над вершиной дымового шлейфа. Видеозапись была сделана в 8.15 утра 19 августа 2019 года.

Некоторые уфологи отметили, что это, пожалуй, лучшая запись НЛО 2019 года.

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг также прокомментировал видео: «Я считаю, что в кадры попал реальный НЛО. Объект не похож на самолет, он летит над живым вулканом, который извергается каждые 10–12 часов»

«Кто подвергнет опасности весь самолет, пролетев над устьем вулкана? Я не думаю, что кто-то отважится это сделать», – заметил уфолог

Размер объекта охотник за НЛО оценил в 200 метров.

Уоринг также указал на то, что видимый НЛО не был зафиксирован второй камерой наблюдения. Что, по его словам, свидетельствует о том, что НЛО был невидим для этой камеры.

Но, по мнению скептиков, в кадры попал обычный самолет, который летел ближе к камере и дальше от вулкана.