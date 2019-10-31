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«Дырокольные» облака - английский садовник запечатлел редкое явление

31.10.2019 22:50
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«Дырокольные» облака - английский садовник запечатлел редкое явление

Садовник из Тетбери запечатлел потрясающие снимки группы пурпурных облаков, похожих на парящие НЛО.

Adrian Sparrowhawk отправился на работу в 6:40 утра, когда увидел, что небо выглядит довольно «жутко», мужчина решил запечатлеть этот момент.

«Я подумал, что нужно срочно сфотографировать небо. Это было потрясающе. Я никогда не видел ничего подобного ранее», – сказал Sparrowhawk

Облака, которые иногда называют «дырокольными» или облаками с отверстием, ранее часто принимали за НЛО. Такие облака выглядят довольно странно и необычно. А отверстия в них еще больше притягивают взгляд и впечатляют. Подобные облака наблюдают давно, но до сих пор нет единой точки зрения о том, почему они образуются.

Согласно наиболее распространенной версии, дыры в облаках образуются из-за падающих кристаллов льда, которые могут сформироваться в более высоких облаках либо же в выхлопных газах пролетающих самолетов.

Когда самолет пролетает сквозь облака, он может вызвать образование более тяжелых ледяных кристаллов, которые затем падают вниз и оставляют круглую пустоту.

Существует и другое пояснение. При определенной температуре и влажности, могут образовываться кристаллы, поглощающие влагу из воздуха и расти. Потеря влаги воздухом в таких участках облака способствует образованию в нем пустот.

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