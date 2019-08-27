Линзовидные облака над горой Этна

Сюрреалистический вид был запечатлен в конце июля, когда астрономы прибыли на гору Этна (объект всемирного наследия ЮНЕСКО на Сицилии), чтобы сфотографировать соединение Луны и звезды Альдебаран. Фантастические облака с формой, напоминающей линзу, нависли над вулканом Этна. Очаровательный пейзаж был увековечен астрофотографом Dario Giannobile. Эта снимок был выбран NASA в качестве астрономической фотографии дня.

На фото видно как полумесяц освещает своим светом край нижнего линзовидного облака. А справа на снимке отчетливо виден поток красной горячей лавы.

Линзовидные облака (лентикулярные) напоминают огромные летающие тарелки, поэтому их довольно часто принимают за НЛО. Облака необычной формы образуются, когда поток влажного воздуха вынужден подниматься вверх около горы или вулкана. В результате влага конденсируется, образуя облака.

Фото: Dario Giannobile /NASA