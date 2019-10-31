Путин пояснил, что разрыв между муниципалитетами и госвластью стал причиной ряда проблем

Глава государства пояснил, что разрыв между государственной властью и муниципалитетами есть даже в Конституции РФ

Российский лидер Владимир Путин заявил, что сейчас между государственными и муниципальными уровнями власти в России наблюдается разрыв, который приводит к возникновению ряда системных трудностей, включая и первичное звено здравоохранения. Он добавил, что изменить ситуацию можно только путем принятия решений, которые не будут направлены на ущемление самостоятельности муниципалитетов. Об этом Путин рассказал 31 октября на встрече с представителями общественности Калининградской области.

Президент отметил, что за последнее время в России несколько раз рассматривали возможность улучшения ситуации в сфере здравоохранения исходя из поддержки муниципальных регионов с федерального уровня. На реализацию этих целей из бюджета были выделены большие средства, однако это не принесло ожидаемых результатов, приходится опять возвращаться к этому вопросу и выделять дополнительные средства. Путин подчеркнул, что эта проблема – системная. Также он отметил, что трудность возникает еще из-за того, что даже в Конституции страны есть разрыв между муниципалитетами и государственной властью. Глава государства пояснил, что по закону муниципалитеты не относятся к государственному уровню, в отличие от федеральных и региональных властей. На практике получается, что региональные уровни не отвечают за муниципалитеты, а последние говорят, что рады были бы что-то сделать, но финансирование отсутствует, пишет РИА Новости.