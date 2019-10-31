Названы два возможных сценария выхода России из мирового кризиса

Новый мировой экономический кризис может наступить уже в 2021 году.

Экономист и член комитета гражданских инициатив, занимавший пост первого замминистра экономического развития и торговли Михаил Дмитриев рассказал о грядущем новом мировом кризисе и последствиях, которые он окажет на Россию.

По его словам, мировой кризис наступит обязательно. Мировая экономика показывает постоянный рост, но это не может продолжаться вечно, и, рано или поздно начнется рецессия. А начнется глобальный кризис, который станет одним из самых неприятных, в США, после перекинувшись на Китай, а следом за ним и Европу, экономика которой уже сейчас испытывает значительные трудности.

При этом, по мнению эксперта, у России есть необходимые инструменты для того, чтобы избежать глобальных последствий мирового кризиса и даже увеличить темпы экономического роста. Дмитриев пояснил, что экономика России становится все более независимой от мировой экономики. А если власти страны правильно воспользуются программой антикризисного стимулирования спроса, то смогут добиться роста экономики в 2–3% годовых. При этом реальные доходы населения могут «превысить максимальные пики за всю историю страны».

Тем не менее, если справиться с последствиями мирового кризиса не удастся, то Россию ждет не легкое будущее, включая и массовые протесты против власти, пишет РБК.