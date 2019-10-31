В Британии прокомментировали пуск "Булавы" с подлодки "Князь Владимир"

Граждане Великобритании поздравили Россию с увеличением военной мощи.

В британском издании The Daily Mail вышла статья, рассказывающая о военных учениях России, во время которых подводный ракетный крейсер "Князь Владимир" произвел успешный запуск баллистической ракеты "Булава".

Британцы прокомментировали данный материал, причем многие отмечали, что Россия вынуждена разрабатывать новые военные технологии, так как ее буквально окружили ракеты США и НАТО. Некоторые пользователи порадовались, что у России есть такие вооружения, объяснив это тем, что если Европу вновь захватят, новейшее российское оружие очень пригодится. Другие читатели похвалили Россию, за то, что страна смогла разработать подобные системы, значительно увеличив свою огневую мощь.

"Чем сильнее Россия, тем сильнее мир", — оставил комментарий пользователь Kerwin.

Тем не менее, многие высказывали негативное отношение к происходящему заявляя, что нет ничего хорошего в том, что мир разрабатывает все новые и новые вооружения, пишет газета Известия.