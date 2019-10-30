Подлодка "Князь Владимир" провела пуск "Булавы" во время испытаний

Атомная подводная лодка "Князь Владимир", во время проведения испытаний в Белом море, впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", стреляя из подводного положения.

Пуск баллистической ракеты "Булава" впервые был проведен атомной подлодкой "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А"), во время проведения ходовых испытаний субмарины. Об этом сообщили в Минобороны России. Испытания подлодки проходили в акватории Белого моря. Представитель военного ведомства сообщает, что выпущенная баллистическая ракета успешно поразила предполагаемую цель на полигоне Кура на Камчатке.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Булава" представляет собой трехступенчатый твердотопливный снаряд, который может содержать не больше десяти ядерных блоков с системой индивидуального наведения. Максимальная дальность такого снаряда составляет более восьми тысяч километров. Размещается ракета на подводных лодках проекта 955 "Борей" и способна преодолеть противоракетную оборону противника, пишет РИА Новости.