"Гремящий" получит гиперзвуковые ракеты "Циркон"

Путин осмотрел строящийся корвет "Гремящий" и анонсировал его оснащение гиперзвуковым оружием.

Президент России Владимир Путин во время своей рабочей поездки в Калининград побывал на строящемся корвете "Гремящий" и осмотрел судно вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и командиром корвета Романом Довгайловым. Командир корабля рассказал Владимиру Путину об управлении корветом, а президент, в свою очередь сообщил, что "Гремящий" обязательно будет оснащен гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Слова главы государства подтвердил и министр обороны России, пишет ТАСС.

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