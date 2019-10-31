Госдеп обвинил Россию в навязывании миру С-400

Помощник госсекретаря США обвинил Россию в причинении препятствий США для распространения в мире передовых систем обороны

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что Россия стремится распространить ЗРК С-400 по всему миру, по аналогии с автоматом Калашникова. При этом Купер утверждает, что Россия пытается воспользоваться тем, что другим странам необходимы системы ПВО для обеспечения безопасности, предлагая свои системы и мешая США распространять собственные, более передовые средства обеспечения обороны и безопасности, пишет ТАСС.