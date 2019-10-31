В Конгрессе США одобрили процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила проведение процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

В Палате представителей США прошло голосование по документу, предусматривающему начало процедуры импичмента президента Соединенных штатов Дональда Трампа. 232 законодателя поддержали инициативу, против высказались 196 членов Палаты. Таким образом, документ был принят большинством голосов. Теперь, в соответствии с документом, комитет Палаты по разведке начнет расследование действий президента Трампа для того, чтобы установить, возможно ли начать процедуру импичмента. Причем законодатели потребовали, чтобы расследование было максимально прозрачным, а все показания свидетелей появились в публичном доступе, пишет РБК.