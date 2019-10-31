Кремль не подтвердил согласование встречи в "нормандском формате"

Дмитрий Песков опроверг информацию о запланированной на 15 ноября встрече "нормандского формата".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация, распространенная украинскими СМИ, о том, что 15 ноября состоится встреча в "нормандском формате" не соответствует действительности. Песков подчеркнул, что дата заседания "нормандского формата" все еще не установлена.

Ранее, украинские telegram-каналы распространили информацию о том, что 15 ноября состоится встреча лидеров "нормандской четверки", после которой запланированы двусторонние переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.