НАСА нужны дополнительные места на «Союзах»

НАСА понадобились российские космические корабли для доставки своих астронавтов на МКС.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что НАСА обратилось в корпорацию с просьбой о дополнительных местах на российских космических кораблях "Союз", которые будут доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию. По словам Рогозина, он получил запрос лично от главы НАСА Джима Брайденстайна.

Сообщается, что американцы просят оставить для них места на полеты в 2020-2021 годах, так как космические корабли американской компании, на которые рассчитывали в НАСА до сих пор не готовы, пишет РБК.