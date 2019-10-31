ЦБ заявил об увеличении долговой нагрузки на россиян

Долговая нагрузка на россиян достигла максимума с 2012 года

Согласно данным, полученным специалистами Центрального банка, совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла максимального уровня с июля 2012 года. Она составила 10,6%. Причем, как утверждают специалисты, долговая нагрузка показывает стабильный рост с 2017 года. Эксперты отмечают, что это происходит за счет необеспеченного кредитования населения. Также в отчете ЦБ сообщается, что почти 40 млн человек в России, а это приблизительно половина работающего населения, имеют кредиты, пишет РБК.