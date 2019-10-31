Зеленский отреагировал на выдачу разрешения на строительств "Северного потока – 2" со стороны Дании

Владимир Зеленский считает, что строительство "Северного потока – 2" усилило Россию и ослабило Европу

Украинский глава Владимир Зеленский прокомментировал выдачу разрешения Копенгагена на реализацию газопровода "Северный поток – 2". По его словам, Киев понимал, что такое может произойти, поэтому кабинет министров Украины и он лично были готовы к такому повороту событий. Зеленский отметил, что от него не зависело соответствующее решение Дании, подчеркнув, что если бы этот вопрос решал он, то не дал бы разрешение российской стороне на реализацию газопровода. По словам президента Украины, строительство "Северного потока – 2" угрожает не только энергетической безопасности, но и ослабляет Европу, усиливая влияние России, пишет RT.