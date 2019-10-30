Дания дала разрешение на строительство "Северного потока – 2"

Копенгаген одобрил строительство проекта "Северный поток – 2"

В сообщении Энергетического агентства Дании сказано, что страна выдала разрешение на реализацию проекта "Северный поток – 2". Таким образом Копенгаген одобрил строительство газопровода на континентальном шельфе Дании в Балтийском море. Отмечается, что документ выдан в соответствии с обязательствами Копенгагена по Конвенции ООН по морскому праву, то есть реализация газопровода должна учитывать ресурсность, окружающую среду, а также определить маршрут трубопровода.

Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает прокладку двух газовых ниток, которые будут проходить от российского побережья через Балтийское море до Германии. Их суммарная мощность равна 55 млрд кубометров в год, пишет РИА Новости.