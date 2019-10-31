Минобороны прокомментировало видео «издевательств» в Забайкалье

Издание «Lenta.ru» извинилось перед своими читателями за размещение недостоверного видео на ресурсе

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой якобы запечатлены унижения солдат, проходящих службу в воинской части в Забайкальском крае. В Министерстве обороны заявили, что появившаяся запись в издании «Lenta.ru» об «издевательствах» – грубейшая провокация, которая исходит со стороны редакции. В ведомстве отметили, что помещение на кадрах не является зданием воинской части Забайкальского края, ее происхождение неизвестно. Также подчеркивается, что лица, фигурирующие в кадрах, не имеют никакого отношения к армии, а тем более к ЧП в Забайкалье. В Минобороны считают, что издание ввело читателей в заблуждение из-за погони за собственной цитируемостью, соответствующие структуры дадут этому оценку.

Позднее редакция «Lenta.ru» опубликовало опровержение и принесло извинения своим читателям, пишет РИА Новости.