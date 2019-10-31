Названа новая версия расстрела военнослужащих в Забайкалье

Рамиль Шамсутдинов заявил, что не раскаивается в содеянном

31 октября источник в правоохранительных органах сообщил изданию «Lenta.ru», что рядовой Рамиль Шамсутдинов пошел на преступление из-за издевательств со стороны старослужащих. По словам собеседника, рядовой якобы отказался выполнить приказ командира роты, который заключался в мытье полов. После отказа Шамсутдинов офицер потребовал от подчиненных добиться исполнения приказа «любой ценой». Чтобы заставить рядового подчиняться, старослужащие заставили его окунать голову в унитаз. Это случилось перед тем, как он заступил в караул. Отмечается, что при появлении первой возможности он решил отомстить своим сослуживцам, первым был убит командир роты, отдавшего соответствующий приказ.

Напомним, что 25 октября Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев, после чего сдался отряду спецназа. После происшествия в Минобороны заявили, что у рядового мог случиться нервный срыв из-за личных проблем, не связанных с прохождением службы.