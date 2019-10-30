Названа причина расстрела солдат в воинской части Забайкалья

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев из-за стресса и личного конфликта с одним из офицеров, находящихся в карауле.

Комиссия, которая проводит расследование расстрела солдат в одной из воинских частей Забайкалья, назвала предварительную причину инцидента. Так, согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за нервного срыва, вызванного личными причинами, не имеющими никакого отношении к прохождению военной службы, а также слабым контролем военной части со стороны командного состава.

Напоминаем, что рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев 25 октября. Комиссия, проводящая расследование инцидента, подтвердила наличие личного конфликта у Шамсутдинова в одним из офицеров, но фактов дедовщины в военной части не выявлено. В результате трагедии погибли восемь человек, еще двое получили ранения, не представляющие опасности для жизни, пишет РБК.

Сообщается, что воинское руководство, с попустительства которого произошел инцидент, будет подвергнуто наказанию, вплоть до увольнения.