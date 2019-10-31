Первый канал прокомментировал слова Светлакова о закрытии «Прожекторперисхилтон»

Представитель телеканала считает, что новая версия закрытия программы связана с проведением концерта «Прожекторперисхилтон»

Сотрудник «Первого канала» рассказал, что программа «Прожекторперисхилтон» в 2012 году закрылась вовсе не из-за цензуры, а из-за того, что Сергей Светлаков подписал контракт с телеканалом ТНТ. Он добавил, что по условиям заключенного контракта, руководители «Первого канала» могли запретить ему участвовать в «Прожекторперисхилтон». Представитель отметил, что история с закрытием этой программы довольно давняя история для того, чтобы сейчас придумывать новые версии. Он подчеркнул, что, скорее всего, это связано с продажей билетов на их концерт.

В Москве и Санкт-петербурге в декабре пройдут концерты «Прожекторперисхилтон», в котором примут участия бывшие соведущие программы Сергей Светлаков, Иван Ургант и Гарик Мартиросян, пишет «Lenta.ru».