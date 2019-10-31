Светлаков назвал причину закрытия «Прожекторперисхилтон»

Сергей Светлаков рассказал, что «Прожекторперисхилтон» закрылся из-за цензуры

Шоумен и предприниматель Сергей Светлаков сказал в интервью РБК, что закрытие юмористической программы «Прожекторперисхилтон» связано с тем, что ведущим не разрешалось шутить на темы, отсутствующие в мейнстримовских медиа. Экс-соведущий программы заявил, что им не хватало «остроты», так как формат «Первого канала» не позволял освещать определенные темы, поэтому им приходилось обсуждать такие вещи, как рождение очередного суслика в Норильском зоопарке.

Напомним, что «Прожекторперисхилтон» с 2008 по 2012 года выходила в эфир «Первого канала». С гостями программы четыре ведущих – Сергей Светлаков, Иван Ургант, Гарик Мартиросян и Александр Цекало, обсуждали интересные и актуальные новости, произошедшие за неделю.