Характеристику КГБ на Путина раскрыли

В характеристике КГБ сказано, что Владимир Путин был дисциплинированным, исполнительным и добросовестным сотрудником

В честь 90-летней годовщины Центрального архива в Санкт-Петербурге рассекретили документы о первых лицах России и города, включая и характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника и нынешнего главу государства Владимира Путина. Отмечается, что экспозиция будет открыта до 20 декабря, а документы в электронном виде поместят на передвижные стенды, где их покажут в историческом парке «Россия – моя история».

Напомним, что Путин работал в КГБ с 1975 года по 1991 год. В характеристике ведомства сказано, что он обладает такими качествами как дисциплинированность, исполнительность и добросовестность. Также Путин пользовался авторитетом у сослуживцев и отличался моральной устойчивостью. Он занимался партийной учебой, постоянно совершенствовал свои профессиональные навыки и повышал идейно-политический уровень. Помимо работы он занимался спортом и стал мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, чемпионом Ленинграда 1976 года.

На экспозиции также были представлены документы экс-губернаторов города Валентины Матвиенко и Геогрия Полтавченко, пишет РБК.