Госдума ответила на план США по сдерживанию России

Руслан Бальбек заявил, что Россия не хочет воевать с Америкой, однако страна никому не позволит безнаказанно бомбить нашу территорию

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек считает, что американский сценарий, предполагающий нападение на Крымский полуостров, не сможет принести Соединенным Штатам Америки результат, потому что эта военная теория неприменима в жизни. Дело в том, по словам Бальбека, что в отличие от Ирака или Ливии, Российская Федерация, в случае агрессии с американской стороны, способна очень быстро и эффективно доставить ядерную боеголовку прямо в Белый дом. Однако он отметил, что этот сценарий не устраивает нашу страну, так как в этом случае потери будут с обеих сторон.

Также депутат подчеркнул, что ни массированный удар крылатых ракет, ни переброска войск в Крым не принесет Америке ощутимого результата, ведь противовоздушная оборона республики не позволит поразить стратегически важные цели на полуострове, да и Россия никому не позволит безнаказанно атаковать нашу территорию.

Ранее в американском журнале Foreign Policy появилась статья, в которой сообщается о создании правительством США новых стратегий "сдерживания" России и Китая. Отмечается, что один из вариантов предусматривает нападение на Крым, а другой – на Дальний Восток, пишет РИА Новости.